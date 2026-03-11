Общество 11.03.2026 в 09:41

Вахтовика в Бурятии от мошенников спасли медики

Мужчину пытались развести на деньги, пока он был в больнице
Текст: Елена Кокорина
Жертвой аферистов чуть не стал житель Иволгинского района Бурятии, работающий вахтовым методом. Мошенники добрались до мужчины, пока он лежал в больнице.

- Медработники заметили подозрительное поведение пациента, услышали фрагменты разговора и вовремя распознали угрозу. Они не остались равнодушными и сообщили о происходящем в полицию. Благодаря их оперативности, перевод 76 тысяч рублей на счета злоумышленников удалось предотвратить, - рассказали в МВД республики.

Полиция Бурятии благодарит медицинских работников за проявленную бдительность и напоминает гражданам, что не стоит доверять звонкам с неизвестных номеров.

- Сотрудники банков, правоохранительных органов и портала «Госуслуг» никогда не звонят гражданам с просьбами назвать код из смс, СНИЛС или другие личные данные. При поступлении таких звонков немедленно прекратите разговор и обратитесь в полицию, - добавили правоохранители.

Фото: freepik

