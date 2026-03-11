Общество 11.03.2026 в 09:55

В Улан-Удэ следователи проверят пандусы

Ранее на их ненадлежащее состояние пожаловался инвалид-колясочник
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ следователи проверят пандусы
Фото: СУ СКР по Бурятии

Представитель «Народного фронта», инвалид-колясочник Эдуард Баторов показал сложности передвижения по центру Улан-Удэ. Мужчина отметил, что каждый выезд превращается в настоящий квест.

Так, по пандусу на улице Ленина (от пешеходной части к арке) невозможно подняться без посторонней помощи. Проезд шириной свыше 1,5 м не позволяет ухватиться за поручни двумя руками. Из-за крутого угла наклона есть риск скатиться назад и травмироваться. Также наблюдаются трещины и выбоины.

На улице Коммунистическая, напротив Арбитражного суда Бурятии, пандус короткий и крутой. Если не притормозить при спуске – можно перевернуться. На улице Ербанова, возле магазина «Спутник», пандуса на пешеходной части и вовсе нет.

На проблему обратили внимание следователи СК. В ведомстве проводят доследственную проверку по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

«Будут обследованы конструкции пандусов по улицам Ленина, Коммунистическая и Ербанова на предмет их соответствия действующим требованиям, после чего по результатам проверки будет принято правовое решение», - прокомментировали в СУ СКР по Бурятии.

пандусы СК

