Общество 11.03.2026 в 10:14

Школьники в Улан-Удэ стали свидетелями хирургической операции

Необычную экскурсию провели для старшеклассников школы №49
Текст: Елена Кокорина
В Детской республиканской клинической больнице для учащихся 10 «Б» медицинского класса средней школы №49 провели экскурсию в операционный блок. Для ребят это уже третье профориентационное занятие, цель которого – знакомство с реальной рабочей атмосферой хирургического отделения.

Для начала школьников переодели в хирургическое белье, включающее стерильный костюм, шапочку и бахилы и под руководством заведующего операционным блоком и заместителя главного врача по хирургической помощи провели в операционные. Из нестерильной зоны они наблюдали за ходом плановых хирургических операций, получая подробные пояснения о происходящем от наставников.

- После экскурсии в учебной комнате прошла интерактивная сессия. Ребятам показали технику наложения узлов и швов на специальных пластиковых тренажерах и предложили попробовать это самим. Также на симуляционном оборудовании им показали основы проведения эндоскопических операций.

- Сессия дополнилась просмотром тематических видеозаписей реальных операций, выполняемых в ДРКБ, с профессиональными комментариями. Подобные погружения позволяют учащимся медицинских классов выйти за рамки теории, увидеть изнутри сложный и слаженный механизм работы больницы, - добавили в ДРКБ.

Фото: ДРКБ

