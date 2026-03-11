Общество 11.03.2026 в 10:29

Пойманные с омулем улан-удэнцы заявили, что нашли рыбу в лесу и везли в полицию

Также один из них хранил крупную партию рыбы в бане
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии

В Кабанском районе Бурятии в феврале полицейские и росгвардейцы поймали двух жителей Улан-Удэ с крупной партией омуля. Грузовик инспекторы ДПС остановили на автодороге «Береговая – Посольское».

За рулем сидел 34-летний мужчина. В салоне также находился 38-летний пассажир. Они везли три мешка с рыбой и сеть – правоохранители обнаружили их при осмотре кузова. Улан-удэнцы заявили, что нашли 257 хвостов омуля в лесу и якобы везли в отдел полиции. По факту незаконного вылова завели «уголовку». Ранее обоих мужчин уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за экологические преступления.

После в рамках расследования сотрудники полиции провели обыск по месту жительства пассажира в столице Бурятии. В бане они нашли вторую партию омуля – 198 штук, а также ледобур и рыболовные снасти. Ущерб государственному биологическому фонду по двум этим случаям составил более 1,6 млн рублей. Изъятое передали на ответственное хранение.

В отношении 38-летнего владельца дома завели уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

«Кроме того, в ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружено вещество растительного происхождения массой около 300 граммов, предположительно, марихуана. Оно изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - добавили в МВД по Бурятии.

Пойманные с омулем улан-удэнцы заявили, что нашли рыбу в лесу и везли в полицию
11.03.2026 в 10:29
