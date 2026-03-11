В Улан-Удэ ищут пенсионерку, исчезнувшую три недели назад

В Улан-Удэ ищут пенсионерку, которая пропала три недели назад в СНТ Сибиряк. Местонахождение 66-летней Аллы Дугаровой (Таракановской) неизвестно с 20 февраля, сообщили в отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии.

Приметы: рост 166 см, худощавого телосложения, волосы рыжие с сединой. На ней была черно-желтая куртка и черные ботинки.

Очевидцев просят обращаться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).