Просчитался, но где?

В фильмах про постапокалипсис часто показывают персонажей, которых в мирное время считали сумасшедшими. Но после катастрофы выяснялось, что все это время они были правы и теперь они куда подготовленнее всех остальных. Будем надеяться, наш персонаж не встанет с ними в один ряд. Ведь всегда хочется верить, что человек, копающий бункер у себя на участке, просто не совсем нормальный.

Полицейским Иркутска поступил сигнал о возможной нарколаборатории на одном из участков. Видимо, мужчина совершал очень уж подозрительные действия, которые привлекли внимание то ли соседей, то ли любопытствующих прохожих.

В любом случае сотрудники направились на означенный участок, чтобы накрыть хозяина лаборатории. И накрыли. Но вовсе не лабораторию. Каково было их удивление, когда они нашли лестницу в настоящий подземный бункер.

Там было все по сценарию: стены укреплены бетоном и изоляционными материалами, установлены системы подачи воды и воздуха, камеры наблюдения. Внутри - запасы продуктов и напитков. Там же оружие и боеприпасы: два предмета, схожих по конструкции с пистолетами, гильзы, ножи… И дальше список становится немного странным: томагавк (!), силиконовые маски (?) и наручники.

Дабы не навредить психике, не будем задавать вопросов по поводу силиконовых масок и наручников. Про томагавк тоже умолчим… Что же касается огнестрела – его проверили, оказался вполне себе рабочим. За что мужичка и повязали. Помимо незаконного создания и хранения оружия ему вменяют незаконное оборудование подземных сооружений – есть и такая статья.

Поэтому, когда будете строить защиту от зомби или от ядерной бомбы, сперва проверьте – а не нарушаете ли вы Уголовный кодекс.

Фото: Номер один