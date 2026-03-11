Общество 11.03.2026 в 11:41

На жителя Бурятии «повесили» алименты на неродных детей

Мужчину освободили от уплаты только после генетической экспертизы
A- A+
Текст: Карина Перова
На жителя Бурятии «повесили» алименты на неродных детей
Фото: архив «Номер один»

Жителя Заиграевского района Бурятии освободили от уплаты алиментов благодаря тесту на отцовство. После судебной генетической экспертизы выяснилось, что дети ему не родные.

Мужчина развелся с женой еще в 1994 году. После прекращения брачных отношений у женщины родились дети. Алименты она «повесила» на бывшего супруга.

Через некоторое время сельчанин обратился в суд, чтобы оспорить отцовство и не обеспечивать деньгами чужих детей. Иск удовлетворили, поскольку ДНК-тест подтвердил отсутствие биологического родства.

«В целях соблюдения прав истца, решение суда в части освобождения от уплаты алиментов обращено к немедленному исполнению», - говорится в материалах дела.

Теги
алименты суд ДНК-тест

Все новости

В Бурятии школьники сняли на видео неприемлемые действия в отношении сверстницы
11.03.2026 в 13:01
В пригороде Улан-Удэ появится 9-метровая скульптура Чингисхана
11.03.2026 в 12:33
Мошенник погорел на искусственной икре
11.03.2026 в 12:31
Создадим бренд города вместе!
11.03.2026 в 12:30
Власти Забайкалья отрапортовали о «высоких» пенсиях
11.03.2026 в 12:27
В Улан-Удэ раскритиковали инициативу о запрете смартфонов в школах
11.03.2026 в 12:22
Браконьеров из Улан-Удэ осудили за убийство лосей
11.03.2026 в 12:19
В Бурятии ушлый владелец гостевого дома платил за свет как обычный житель
11.03.2026 в 11:56
На жителя Бурятии «повесили» алименты на неродных детей
11.03.2026 в 11:41
В Бурятии вусмерть пьяный водитель задавил туриста из Китая
11.03.2026 в 11:32
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
В Бурятии школьники сняли на видео неприемлемые действия в отношении сверстницы
Конфликт удалось разрешить
11.03.2026 в 13:01
В пригороде Улан-Удэ появится 9-метровая скульптура Чингисхана
Ее откроют 1 июля
11.03.2026 в 12:33
Мошенник погорел на искусственной икре
В Иркутске медики вывели афериста на чистую воду
11.03.2026 в 12:31
Создадим бренд города вместе!
Каким вы видите будущее Улан-Удэ? Ярким? Историческим? Современным?
11.03.2026 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru