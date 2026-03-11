Общество 11.03.2026 в 11:41
На жителя Бурятии «повесили» алименты на неродных детей
Мужчину освободили от уплаты только после генетической экспертизы
Текст: Карина Перова
Жителя Заиграевского района Бурятии освободили от уплаты алиментов благодаря тесту на отцовство. После судебной генетической экспертизы выяснилось, что дети ему не родные.
Мужчина развелся с женой еще в 1994 году. После прекращения брачных отношений у женщины родились дети. Алименты она «повесила» на бывшего супруга.
Через некоторое время сельчанин обратился в суд, чтобы оспорить отцовство и не обеспечивать деньгами чужих детей. Иск удовлетворили, поскольку ДНК-тест подтвердил отсутствие биологического родства.
«В целях соблюдения прав истца, решение суда в части освобождения от уплаты алиментов обращено к немедленному исполнению», - говорится в материалах дела.