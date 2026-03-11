На жителя Бурятии «повесили» алименты на неродных детей

Жителя Заиграевского района Бурятии освободили от уплаты алиментов благодаря тесту на отцовство. После судебной генетической экспертизы выяснилось, что дети ему не родные.

Мужчина развелся с женой еще в 1994 году. После прекращения брачных отношений у женщины родились дети. Алименты она «повесила» на бывшего супруга.

Через некоторое время сельчанин обратился в суд, чтобы оспорить отцовство и не обеспечивать деньгами чужих детей. Иск удовлетворили, поскольку ДНК-тест подтвердил отсутствие биологического родства.

«В целях соблюдения прав истца, решение суда в части освобождения от уплаты алиментов обращено к немедленному исполнению», - говорится в материалах дела.