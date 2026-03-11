В Бурятии ушлый владелец гостевого дома платил за свет как обычный житель

В Бурятии индивидуальный предприниматель, владеющий гостевым домом в Тункинском районе, оплачивал электроэнергию по заниженным тарифам – для населения. Но хитрого дельца раскрыли.

Тот факт, что гостевой дом предоставлял услуги туристам, подтвердили данные в справочнике «2ГИС», на специализированном сайте, а также отзывы отдыхающих. В связи с этим сбытовая организация начислила бизнесмену доплату в 410 тыс. рублей и направила ему претензию с требованием всё оплатить.

«Однако в добровольном порядке мужчина этого не сделал. Взыскивать задолженность пришлось через суд, а после с помощью судебных приставов. После возбуждения исполнительного производства должник не стал дожидаться применения в отношении него мер принудительного взыскания и оплатил долг в полном объеме», - рассказали в УФССП по Бурятии.