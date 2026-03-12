Зурхай на четверг, 12 марта

Благоприятно: для людей года Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин людям года Курицы, Коровы и Змеи, заключать договоры (становиться друзьями), торговать и в целом совершать приумножающие дела, сеять семена.



Неблагоприятно: для людей года Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; освящать храмы и другие объекты почитания, заниматься государственными делами, совершать омовение и отправляться в путь, начинать военные действия и судебные тяжбы,



Стрижка волос: к проявлению болезни.



Дорога: Воспрещается отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, другие же направления считаются благоприятными.



Фото: Номер один