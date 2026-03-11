В Улан-Удэ раскритиковали инициативу о запрете смартфонов в школах

Мэр Читы Инна Щеглова выступила с инициативой, которая вызвала бурные дебаты в российском образовании: запретить школьникам пользоваться телефонами в учебных заведениях.

Вдохновленная примером Австрии, где подобный закон действует на государственном уровне, Щеглова считает, что даже присутствие телефона на парте снижает концентрацию учеников на 50-60%. По ее мнению, школы должны быть не только местом получения знаний, но и площадкой для воспитания, развития коммуникативных навыков и умения учиться. Об этом сообщает информационный портал Chita.ru.

Однако инициатива мэра Читы встретила сопротивление, поскольку в случае успешного претворения запрета на телефоны инициатива, безусловно, будет поддержана и в других регионах. Запреты, как известно принимаются в регионах очень быстро: дурной пример заразителен.

Общественники Улан-Удэ, в частности Алексей Карнаухов, называют эту тенденцию «эпидемией запретительства», намекая на «массовое помутнение сознания, особенно в периоды весеннего обострения». Карнаухов подчеркивает, что определённое ограничение нужны, но полный запрет на смартфоны «может поставить под угрозу безопасность детей, особенно в условиях растущей уличной преступности. Отсутствие возможности связаться с родителями в экстренной ситуации может стать серьезной проблемой».

Щеглова, в свою очередь, уточняет, что цель предложения – это поиск правового решения, которое не нарушало бы прав учащихся, но при этом положительно влияло бы на образовательный процесс. Она видит, как дети на переменах погружены в смартфоны, вместо того чтобы общаться и налаживать социальные связи. Мэр намерена проработать этот вопрос с прокуратурой и профильными министерствами, возможно, потребуется решение на федеральном уровне.

Дискуссия разгорается: с одной стороны, забота об образовании и социализации подрастающего поколения, с другой – вопросы безопасности и реалий современного мира, где смартфон стал неотъемлемой частью жизни. Как найти баланс между этими точками зрения, остается открытым вопросом. Но пока у сторонников запретительных мер есть все карты на руках.