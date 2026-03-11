Власти Забайкалья отрапортовали о «высоких» пенсиях

Губернатор Александр Осипов на совещании по итогам работы Соцфонда заявил, что средняя страховая пенсия в Забайкалье составляет 25,9 тысячи рублей. Этот показатель превышает среднероссийский уровень, который, по данным Росстата, в конце 2025 года составлял около 24,8 тысячи рублей. Для региона, который традиционно не считается богатым и занимает 76-е место по уровню зарплат среди субъектов РФ, такие новости звучат особенно неожиданно. Согласно официальным данным Забайкалкрайстата, средняя зарплата здесь около 45 тысяч рублей, что почти на 20 тысяч меньше общероссийского показателя, хотя на этом фоне и продолжают распространяться сведения о более низких доходах.

Для около 300 тысяч пенсионеров региона важны регулярные индексации пенсий, ведь рост цен не останавливается. В целом, Забайкалье опережает среднероссийский показатель по пенсиям, что является редким случаем для региона, и вызывает вопрос о том, как долго этот паритет сохранится. Особенно важно следить за тем, как будет происходить индексация пенсий в новом году, поскольку фактически уровень жизни пенсионеров зависит не только от средних цифр, но и от реальной стоимости жизни и цен на основные товары и услуги.

Однако стоит отметить, что несмотря на позитивные показатели по пенсиям, ситуация в регионе остается сложной: стоимость продуктов и коммунальных услуг там существенно ниже, чем в среднем по России, — минимум на 20%. По сути, цены на основные товары и услуги, необходимые пенсионерам, в Забайкалье значительно выше, чем в центральных регионах. Поэтому вряд ли оправдан чрезмерный восторг по поводу небольшого превосходства пенсионных выплат в Забайкалье: этот разрыв с другими регионами в размере около тысячи рублей не столь велик, если сравнить стоимость цен в магазинах Читы и того же Подмосковья.