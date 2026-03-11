Мошенник погорел на искусственной икре

В Иркутске полицейские раскрыли мошенничество, связанное с продажей искусственной икры под видом натуральной. 20-летний мужчина приобретал имитацию икры в магазинах, расфасовывал её в пластиковые контейнеры по 500 грамм и размещал объявления в интернете, предлагая покупателям настоящий деликатес. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы УВД Иркутской области.

Три женщины, поверив его рекламе, приобрели у него продукцию, однако после проверки выяснили, что икра является имитацией. В ходе оперативных мероприятий злоумышленника задержали, у него изъяли контейнеры с искусственной икрой.

Причем аферист попался на том, что решил продать свою продукцию ещё и в больнице, однако медики сразу же заподозрили подвох, проверили товар и убедились в его подлинности. Потерпевшие потребовали возврата денег, но злоумышленник отказался. После этого медики написали заявление в полицию.

Экспертное исследование подтвердило, что содержимое контейнеров не является натуральной икрой. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.