Общество 11.03.2026 в 12:33

В пригороде Улан-Удэ появится 9-метровая скульптура Чингисхана

Ее откроют 1 июля
Текст: Карина Перова
В пригороде Улан-Удэ появится 9-метровая скульптура Чингисхана
Фото: ТГ-канал «Доржиев о туризме в Бурятии»

В Иволгинском районе Бурятии продолжают обустраивать экотропу «Ставка Чингисхана» протяженностью 4,5 км. Ранее там завершили работы по электроснабжению, сейчас специалисты взялись за освещение и установку видеонаблюдения. Осенью прошлого года начались земляные работы по обустройству полотна тропы, их возобновят после наступления более теплой погоды.

Экотропу украсят авторские работы всемирно известного скульптура Даши Намдакова – 12 статуй-символов Восточного календаря. Ключевым художественным элементом станет 9-метровая скульптура Чингисхана.

Для комфортного отдыха обустроят смотровые площадки, зоны отдыха со скамейками и беседками, установят информационные стенды.

«Торжественное открытие статуи Чингисхана состоится 1 июля. Завершение работ по проекту запланировано в сентябре 2026 года», - сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Теги
благоустройство Чингисхан экотропа

ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

