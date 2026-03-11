В Бурятии школьники сняли на видео неприемлемые действия в отношении сверстницы

Ранее в Кяхтинском районе Бурятии ученики одной из школ жестоко обошлись со своей одноклассницей. Подростки сняли на видео неприемлемые действия в отношении сверстницы (какие именно – не уточняется) и выложили ролик в соцсети и чаты. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Вероника Штыкина.

В январе к омбудсмену обратилась мама девочки. По ее словам, школа и родители других детей никак не реагировали на ее просьбы. Конфликт взрослых уже грозил перерасти в открытые оскорбления.

Вероника Штыкина направила письменное поручение в администрацию Кяхтинского района. Ситуацию разрешили сотрудники комитета по образованию. После ролик удалили из интернета, а с участниками конфликта провели индивидуальные беседы.

«Главное – удалось сохранить дружеские отношения между детьми, не разделяя их на «жертв» и «агрессоров». Сейчас в классе продолжаются мероприятия по сплочению коллектива. Сегодня мы связались с мамой девочки. Ребенок ходит в школу с удовольствием, конфликт полностью исчерпан», - подчеркнула уполномоченный.

Родителей призывают: если ребенок столкнулся с травлей или неприемлемым поведением, в первую очередь, нужно обращаться к директору, завучу или школьному психологу. В школе работают комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Если там никак не отреагировали, следует идти в районное управление образования. Там работают специалисты, которые обязаны разобраться в ситуации.