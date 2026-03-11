Общество 11.03.2026 в 13:19

В Улан-Удэ полицейские вернули студентке украденные бриллианты

Ее обокрала сестра подруги
Текст: Елена Кокорина
В дежурную часть полиции Улан-Удэ обратилась 19-летняя студентка, у которой украли ювелирные украшения на сумму более 50 тысяч рублей. Среди пропавших вещей были серьги с бриллиантами, кольцо, цепочки, одна из которых с памятным кулоном и подвеска.

Полицейские выяснили, что накануне она отдыхала в компании подруги и её 22-летней сестры. Девушек оставила у себя на ночлег.

- Пока хозяйка квартиры и её подруга спали, гостья проснулась, незаметно забрала ювелирные украшения и перед уходом вежливо попрощалась с матерью потерпевшей. Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали ранее не судимую и неработающую жительницу Тункинского района. Все похищенные золотые изделия у нее изъяли и вернули хозяйке, - сообщили в полиции.

На воришку завели уголовное дело. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

Фото: freepik

