В Бурятии госинспектор упорно преследовал браконьера

Специалист настиг нарушителя в зимовье
Текст: Карина Перова
Фото: Бурприроднадзор

В Северо-Байкальском районе госинспектор Бурприроднадзора Павел Тороев упорно преследовал браконьера. Специалист напал на след охотника в районе реки Ангара.

«Шесть километров в одну сторону, столько же – в другую шел по следам, по лыжне. Охотник ушел. Я его преследовал и догнал уже в зимовье, где он отдыхал», - рассказал мужчина.

Сотрудник Бурприроднадзора изъял у нарушителя нелегальное оружие и пять патронов. Материалы направили в суд и передали в полицию для принятия мер. За незаконную охоту на диких животных предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«По правилам охоты, физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях – разрешение на добычу охотничьих ресурсов», - напомнили в надзорном ведомстве.

