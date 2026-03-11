Улан-удэнец нарвался на принудительные работы из-за комментария в Telegram

Житель Улан-Удэ оказался на скамье подсудимых за комментарий под одной из публикаций в открытой группе в Telegram. Советский районный суд квалифицировал его высказывание как публичный призыв к совершению преступлений по мотивам политической ненависти либо вражды.

На момент написания комментария 38-летний мужчина находился в столице Монголии – Улан-Баторе.

Его признали виновным (по ч. 2 ст. 280 УК РФ – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»). Сам улан-удэнец также признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Мужчине назначили наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. А также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), сроком на 1 год.