Глава Бурятии пообещал отремонтировать аварийную котельную в Мухоршибирском районе

Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил котельную в районе Мухоршибири, чтобы лично ознакомиться с текущей ситуацией и обсудить будущие планы по развитию системы теплоснабжения. Осмотрев оборудование и инфраструктуру, он подчеркнул важность своевременного обновления и повышения надежности работы котельной. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя республики.

За прошлый год котельная выработала около 14,7 тысячи гигакалорий тепловой энергии, которую получают жители и бюджетные организации района. Однако существующих мощностей уже недостаточно, чтобы полностью покрыть растущие потребности. Нагрузка на систему резко выросла зимой, что создаёт риск сбоев и аварийных ситуаций. В связи с этим было принято решение о необходимости предстоящего ремонта и модернизации оборудования.

В 2026 году планируется заменить один из котлов, что значительно повысит надежность работы котельной и обеспечит стабильное теплоснабжение для всех потребителей района. По словам главы региона, на сегодняшний день это важный шаг по предотвращению аварийных ситуаций и поддержки устойчивого развития района.

Алексей Цыденов отметил, что реализация таких мероприятий – это важная часть стратегии по модернизации коммунальной инфраструктуры в районах республики.