В Бурятии зоомагазин продавал ветпрепараты без фармацевтической лицензии

В поселке Онохой Заиграевского района Бурятии предприниматель незаконно продавал ветеринарные препараты. У бизнесмена не было лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Нелегальную торговлю в зоомагазине 4 марта пресекли госинспекторы Россельхознадзора. Внеплановый инспекционный визит провели после факта реализации лекарственных препаратов, установленного при анализе ГИС МТ «Честный знак». На момент проверки у ИП-шника не было соответствующей лицензии. При этом с препаратами все в порядке.

«В ходе проверочного мероприятия установлено, что в зоомагазине в продаже находятся лекарственные препараты для ветеринарного применения. Они внесены в государственный реестр. Предпринимателем лекарственные средства изъяты из обращения и помещены на ответственное хранение», - рассказали в надзорном ведомстве.

На бизнесмена составили административный протокол. Материалы дела направят для рассмотрения в Арбитражный суд Бурятии.