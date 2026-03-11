В Улан-Удэ отремонтируют школу №1

Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил среднюю общеобразовательную школу №1, в которой начался капитальный ремонт. Это один из самых важных объектов для улан-удэнских строителей в 2026 году. Предстоит провести большой объем работ в весьма сжатые сроки.Школа находится в центре города сразу, за Бурдрамой, и состоит из двух корпусов. Один из них, исторический, построен в 1939 году, другой - в 1966. Позднее их соединили теплым переходом.Кроме того, что в годы войны школа приняла эвакогоспиталь, она известна тем, что в ней учились заслуженный летчик СССР генерал-майор Вадим Николаевич Хахалов, погибший в 1981 году при выполнении боевого задания в Афганистане, а также разведчик Александр Сергеевич Варавин. Последний героически погиб в ходе спецоперации в Украине в 2023 году. Чтобы школьники помнили об этом, на фасаде школы размещены три памятных таблички.Общая площадь школы - более 4 тыс. квадратных метров. Капремонт охватит все.Сначала мэр в сопровождении директора школы, представителя подрядчика, победившего в торгах на право проведения работ, и других ответственных лиц осмотрел здание снаружи, а затем зашел внутрь. Все три школьных этажа готовы к ремонту - парты, столы, стулья, доски и другое школьное имущество вывезено и помещено на хранение.- Эта школа - одна из старейших в нашем городе. Надо сказать спасибо советским архитекторам и строителям - она построена надежно, добротно. Капитальный ремонт здесь ранее не проводился, лишь текущие ремонты, но сейчас пришло время для обновления. С 2 марта мы временно прекратили здесь учебный процесс, дети завершат учебный год в других школах. Начальные классы – в школе № 2, с пятого по 11-й - в № 51. Для тех, кому необходимо, организовали подвоз. С подрядчиком уже подписан контракт на ремонт учебного заведения, - сказал Игорь Шутенков.Так как основное здание школы является объектом историко-культурного наследия, к его ремонту предъявляются особые требования. Так, фасад запрещено обшивать какими-либо материалами. Но проведут штукатурные, малярные работы, подсветку.- Внутри, начиная от фундамента и заканчивая кровлей, будет сделано все, в том числе внутренние инженерные сети - подача тепла, воды, водоотведение, электрика, кондиционирование, вентиляция, система пожаротушения, заменят окна и двери. И так далее, - рассказал мэр. Игорь Шутенков подчеркнул, что в школе дети и учителя должны чувствовать себя комфортно, уютно, достойно, и ему хотелось бы, чтобы каждая школа была современной, обновленной.Мэр прошел по коридорам, которые вскоре коренным образом преобразятся, зашел в пустые классы, оценивая фронт будущих работ. Кстати, в этом году в Улан-Удэ также намечено начать работы в школе № 46 и гимназии №14.В школе все рады начавшемуся ремонту.Татьяна Селиванова сама когда-то десять лет училась в школе № 1, а сейчас уже 36 лет работает в ней учителем биологии и химии.- Ремонта ждали очень давно. Мы живем в современном мире, и школа тоже нуждается в обновлении образовательного пространства. Мечтаем о светлых кабинетах, о новых технологиях, которые помогут учить наших юных гениев, весь коллектив в ожидании чуда. У нас замечательные ученики. Буквально несколько дней назад они покинули стены школы, а уже очень скучают, - поделилась педагог.Проектная мощность школы - 600 мест, а численность обучающихся - 722 человека. Родители тоже искренне приветствуют новую страницу жизни учебного заведения.- У меня здесь учатся два ребенка - в начальной и средней школе. Когда мы узнали о предстоящем ремонте, испытали большую радость. Он действительно нужен. Например, в некоторых кабинетах прохладно. Конечно, все это делается во благо детей и педагогического сообщества. А вообще, школа наша замечательная. Всегда царит атмосфера взаимовыручки. Когда был день подготовки к ремонту школы, все тоже объединились. Пришло очень много родителей - было такое сплочение детей, учителей. Сейчас дети уже несколько дней учатся в других школах, там им, конечно, тоже нравится, но все с предвкушением ждут возвращения в родную школу. Говорят, что скучают и хотят поскорее вернуться, - отметила Екатерина Косынкина, одна из местных родителей.На капитальный ремонт школы из бюджета выделено 106,5 млн рублей. Помимо этого, еще 7,65 млн рублей предусмотрено на приобретение новых средств обучения и воспитания.Асфальтированная дорожка, которая идет от школьных ворот к крыльцу, тоже будет отремонтирована.- Тут другой источник финансирования, но она будет сделана, - твердо заверил Игорь Шутенков.