В пригороде Улан-Удэ закрыли проезд через железнодорожный тоннель

В пригороде Улан-Удэ, поселке Онохой Заиграевского района, временно закрыли проезд через железнодорожный тоннель.

Как подчеркнули в администрации поселения, движение решили ограничить из-за подтопления. Талые воды непрерывно поступают из леса, образуя ручей.

«Откачивать воду нецелесообразно – она прибывает быстрее, чем её можно удалить. Просим планировать маршруты с учётом закрытия. О снятии ограничений сообщим дополнительно», - заявили специалисты.