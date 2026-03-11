Общество 11.03.2026 в 16:46
В пригороде Улан-Удэ закрыли проезд через железнодорожный тоннель
Его подтопило
Текст: Карина Перова
В пригороде Улан-Удэ, поселке Онохой Заиграевского района, временно закрыли проезд через железнодорожный тоннель.
Как подчеркнули в администрации поселения, движение решили ограничить из-за подтопления. Талые воды непрерывно поступают из леса, образуя ручей.
«Откачивать воду нецелесообразно – она прибывает быстрее, чем её можно удалить. Просим планировать маршруты с учётом закрытия. О снятии ограничений сообщим дополнительно», - заявили специалисты.