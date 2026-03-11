Жительницы севера Бурятии замутили схемы фиктивной регистрации

В Северобайкальском районе сотрудники полиции выявили организованную схему фиктивной регистрации иностранцев и граждан РФ. Замешанными в ней оказались две жительницы Северобайкальского района и несколько десятков незаконно прописанных человек.

- Установлено, что 37-летняя жительница города Северобайкальск в конце января текущего года оформила временную регистрацию девяти гражданам одной из стран Средней Азии в двух принадлежащих ей квартирах, при этом не предоставив им мест для проживания, - сообщили в полиции республики.

Другая 26-летняя местная жительница в течение девяти месяцев прошлого года прописала в своей квартире 31 гражданина России, но фактически жилое помещение им не предоставила. Родственниками они не являются, подчеркнули в полиции.

В отношении ранее не судимых женщин заведены уголовные дела. Им может грозить лишение свободы.

Фото: freepik