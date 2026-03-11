Общество 11.03.2026 в 17:01

Мэр Улан-Удэ поручил привести в порядок город после зимы

К генеральной уборке подключат предпринимателей и «управляшки»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ поручил привести в порядок город после зимы
Фото: мэрия Улан-Удэ
На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил коммунальным службам и администрациям районов привести в порядок город после зимы. 

– Лавочки, карнизы, фасады, откосы, тротуары, лестницы. Песок после зимней обработки дорог убрать. Отработать, в частности, с предприятиями торговли вопрос, чтобы свои торговые места привели в порядок, отмыли и так далее, – сказал мэр Улан-Удэ. 

Помимо этого, администрациям районов и комитету по архитектуре поручено привести в порядок магистральные улицы города, начиная с фасадов зданий. 

– Фасады необходимо привести в порядок. Нужно отработать с собственниками и управляющими компаниями. Понятно, что, к примеру, по проспекту Победы фасады, в основном, коммерческие, не управляющих компаний. Но нужно всех подключать, начинать «генералить», – сказал Игорь Шутенков. 

Кроме того, мэр Улан-Удэ обратил внимание на старые баннеры, которые развешаны по городу. В ближайшее время профильные структуры проведут ревизию и уберут их. 

В марте в Улан-Удэ стартует традиционный месячник чистоты, когда будет убран мусор, несанкционированные свалки и т.д. К концу апреля город должен быть приведен в порядок.
Теги
уборка

Все новости

Улан-удэнцев переполошил чемодан, брошенный возле машины
11.03.2026 в 17:20
В Бурятии наградили руководителя волонтерского штаба «Прометей»
11.03.2026 в 17:07
Мэр Улан-Удэ поручил привести в порядок город после зимы
11.03.2026 в 17:01
Жительницы севера Бурятии замутили схемы фиктивной регистрации
11.03.2026 в 16:52
В пригороде Улан-Удэ закрыли проезд через железнодорожный тоннель
11.03.2026 в 16:46
В Улан-Удэ отремонтируют школу №1
11.03.2026 в 16:34
Жительница Бурятии оставила племянника-сироту без выплат и пенсии
11.03.2026 в 16:34
Байкал и Хубсугул соединят новой трассой
11.03.2026 в 16:32
В Бурятии зоомагазин продавал ветпрепараты без фармацевтической лицензии
11.03.2026 в 16:12
Строителя «Мегаполиса» задержали в Улан-Удэ
11.03.2026 в 15:50
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Улан-удэнцев переполошил чемодан, брошенный возле машины
На место вызывали взрывотехников ОМОН Росгвардии
11.03.2026 в 17:20
В Бурятии наградили руководителя волонтерского штаба «Прометей»
Оксана Герасименко получила нагрудный знак «За помощь фронту»
11.03.2026 в 17:07
Жительницы севера Бурятии замутили схемы фиктивной регистрации
В своих квартирах они прописали не один десяток человек
11.03.2026 в 16:52
В пригороде Улан-Удэ закрыли проезд через железнодорожный тоннель
Его подтопило
11.03.2026 в 16:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru