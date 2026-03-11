Мэр Улан-Удэ поручил привести в порядок город после зимы

На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил коммунальным службам и администрациям районов привести в порядок город после зимы.– Лавочки, карнизы, фасады, откосы, тротуары, лестницы. Песок после зимней обработки дорог убрать. Отработать, в частности, с предприятиями торговли вопрос, чтобы свои торговые места привели в порядок, отмыли и так далее, – сказал мэр Улан-Удэ.Помимо этого, администрациям районов и комитету по архитектуре поручено привести в порядок магистральные улицы города, начиная с фасадов зданий.– Фасады необходимо привести в порядок. Нужно отработать с собственниками и управляющими компаниями. Понятно, что, к примеру, по проспекту Победы фасады, в основном, коммерческие, не управляющих компаний. Но нужно всех подключать, начинать «генералить», – сказал Игорь Шутенков.Кроме того, мэр Улан-Удэ обратил внимание на старые баннеры, которые развешаны по городу. В ближайшее время профильные структуры проведут ревизию и уберут их.В марте в Улан-Удэ стартует традиционный месячник чистоты, когда будет убран мусор, несанкционированные свалки и т.д. К концу апреля город должен быть приведен в порядок.