В Бурятии наградили руководителя волонтерского штаба «Прометей»

В Бурятии 6 марта чествовали руководителя волонтерского штаба «Прометей» из Кяхтинского района. Оксане Герасименко вручили нагрудный знак «За помощь фронту».

Женщина получила награду за активную работу по поддержке военнослужащих и значительный вклад в оказание помощи фронту. Под ее руководством штаб «Прометей» занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи, объединяя неравнодушных жителей.

На награждении присутствовали врио командира одной из военных частей, гвардии майор Игорь Филин, заместитель командира части по военно-политической работе гвардии подполковника Мухтар Батыраев, замглавы Кяхтинского района по социальным вопросам Евгений Цыдыпылов и представитель Народного фронта.