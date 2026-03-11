Общество 11.03.2026 в 17:20
Улан-удэнцев переполошил чемодан, брошенный возле машины
На место вызывали взрывотехников ОМОН Росгвардии
Текст: Карина Перова
Сегодня днем на улице Димитрова жителей Улан-Удэ переполошил чемодан, который кто-то оставил возле припаркованной машины. Горожане сообщили о подозрительном предмете в правоохранительные органы.
На место прибыли взрывотехники ОМОН Росгвардии, которые тут же оцепили территорию. Сотрудники экстренных служб осмотрели чемодан и никаких опасных устройств и предметов не нашли.
Внутри сумки находилась одежда и ноутбук. Сейчас правоохранители устанавливают владельца чемодана.
ТегиРосгвардия