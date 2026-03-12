Общество 12.03.2026 в 09:30
Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Данил Турпановые амаршалба
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Бэшүүрэй ДЮСШ-гай hурагша Данил Турпановые Алас Дурнын түрүү hуури эзэлхын мүрысөөндэ боксоор илалта туйлаhаарнь амаршалба. Хабаровск хотодо эдир хүбүүдэй дунда Данил ялас гэмэ амжалта харуулжа, алтан медальда хүртэhэн байна.
Владимир Павлов амаршалгын телеграмма соо иигэжэ тэмдэглэбэ: «Алтан медальда хүртэhэн баяраар амаршалнаб! Алтан медаль-эрхим үрэ дүн болоно. Танай харуулhан илалтада баярланабди, омогорхонобди».
Мүн тиихэдэ hоригшо Батор Цыбигмитовта баяр баясхаланаа Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов мэдүүлээ. Бэрхэ hоригшын шадалhаа олон юумэн дулдыдаг гээд тэрэ элирхэйлээ.
Нютагайнгаа тамиршанда ба тэрэнэй hоригшодо бэеын элүүр энхые, үшөө олон амжалтануудые туйлахыень хүсэhэн байна.
