Общество 12.03.2026 в 09:30

Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Данил Турпановые амаршалба

A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Данил Турпановые амаршалба
Фото: Хурал Бурятии
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Бэшүүрэй ДЮСШ-гай hурагша Данил Турпановые Алас Дурнын түрүү hуури эзэлхын мүрысөөндэ боксоор илалта туйлаhаарнь амаршалба. Хабаровск хотодо эдир хүбүүдэй дунда Данил ялас гэмэ амжалта харуулжа, алтан медальда хүртэhэн байна. 

Владимир Павлов амаршалгын телеграмма соо иигэжэ тэмдэглэбэ: «Алтан медальда хүртэhэн баяраар амаршалнаб! Алтан медаль-эрхим үрэ дүн болоно. Танай харуулhан илалтада баярланабди, омогорхонобди». 

Мүн тиихэдэ hоригшо Батор Цыбигмитовта баяр баясхаланаа Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов мэдүүлээ. Бэрхэ hоригшын шадалhаа олон юумэн дулдыдаг гээд тэрэ элирхэйлээ. 

Нютагайнгаа тамиршанда ба тэрэнэй hоригшодо бэеын элүүр энхые, үшөө олон амжалтануудые туйлахыень  хүсэhэн байна. 
Теги
хурал

Все новости

Жительница Бурятии воссоединилась с четырьмя детьми спустя 10 лет
12.03.2026 в 10:16
Фонд капремонта Бурятии обяжут отремонтировать тысячу домов
12.03.2026 в 10:13
Парочка из Бурятии оборудовала 11 закладок с «дурью»
12.03.2026 в 09:56
Любопытство и дружба подкосили бюджет жительниц Бурятии
12.03.2026 в 09:52
В мэрии Улан-Удэ озвучили даты весенних каникул
12.03.2026 в 09:31
Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Данил Турпановые амаршалба
12.03.2026 в 09:30
Баскетболистки из Бурятии стали лучшими в ДФО
12.03.2026 в 09:22
В Бурятии посреди ночи из горящего дома эвакуировались 13 человек
12.03.2026 в 09:14
В Бурятии экс-чиновницу будут судить за взятку и превышение полномочий
12.03.2026 в 09:09
В Улан-Удэ поймали водителя-беглеца сбившего девушку
12.03.2026 в 09:03
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Жительница Бурятии воссоединилась с четырьмя детьми спустя 10 лет
Женщине помогли восстановить родительские права
12.03.2026 в 10:16
Фонд капремонта Бурятии обяжут отремонтировать тысячу домов
Прокуратура обратилась с иском в суд
12.03.2026 в 10:13
Парочка из Бурятии оборудовала 11 закладок с «дурью»
Сельчане вступили в преступную группу в сентябре 2025 года
12.03.2026 в 09:56
Любопытство и дружба подкосили бюджет жительниц Бурятии
Женщины повелись на простейшие схемы мошенников
12.03.2026 в 09:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru