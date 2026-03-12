Парочка из Бурятии оборудовала 11 закладок с «дурью»

В Бурятии перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков предстанет 28-летняя жительница Тарбагатайского района. Вместе с сожителем девушка оборудовала на территории района и Улан-Удэ 11 тайников с закладками.

Парочка вступила в преступную группу, занимающуюся незаконной реализацией наркотических средств через интернет-магазин, в сентябре 2025 года. Они делали тайники, фотографировали их и отправляли координаты куратору.

Часть «дури» хранили при себе и по месту жительства для дальнейшей продажи потребителям и личного употребления.

«В ходе следствия обнаружены и изъяты наркотические средства массой не менее 153 гр., подготовленные для распространения среди наркопотребителей. В отношении сожителя обвиняемой уголовное дело выделено в отдельное производство», - рассказали в прокуратуре республики.