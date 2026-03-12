Любопытство и дружба подкосили бюджет жительниц Бурятии

Две жительницы Бурятии снова повелись на схемы мошенников и перевели деньги мошенникам. Одна женщина «клюнула» на просьбу занять денег подруге, а другая пострадала из-за своего любопытства.

31-летняя улан-удэнка рассказала, что в мессенджере получила сообщение от знакомой. Та написала, что ей срочно нужны деньги в долг, и прислала банковские реквизиты для перевода 15 тысяч рублей. Не заподозрив обмана, она перевела требуемую сумму, однако спустя какое-то время обнаружила, что переписка с ней удалена. Позже выяснилось, что аккаунт приятельницы был взломан, а рассылка сообщений шла от мошенников.

По аналогичной схеме, но с использованием вредоносного программного обеспечения, пострадала 44-летняя жительница Бичурского района.

- В мессенджере ей пришло сообщение от подруги, содержащее файл с расширением apk и текст: «Это ты на фото?». После того как женщина открыла файл, доступ к ее собственному аккаунту в мессенджере был заблокирован. Вскоре потерпевшей начали поступать звонки из микрофинансовых организаций. Зайдя в Госуслуги, женщина обнаружила, что на ее имя оформлен кредит в размере 24 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

