Фонд капремонта Бурятии обяжут отремонтировать тысячу домов

Прокуратура Бурятии провела проверку и выявила, что предусмотренный в 2025 году капитальный ремонт многоквартирных домов республики выполнен лишь на 42%. Выданные представления не возымели действий, поэтому прокуратура обратилась в суд.

- Судом удовлетворены исковые требования об обязании НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РБ» и региональный минстрой провести капитальный ремонт общего имущества в 950 многоквартирных домах, в которых ремонтные работы своевременно не выполнены. Исполнение решения суда находится на контроле, - подчеркнули в прокуратуре республики.

Фото: loon.site