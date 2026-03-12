Общество 12.03.2026 в 10:13

Фонд капремонта Бурятии обяжут отремонтировать тысячу домов

Прокуратура обратилась с иском в суд
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Фонд капремонта Бурятии обяжут отремонтировать тысячу домов

Прокуратура Бурятии провела проверку и выявила, что предусмотренный в 2025 году капитальный ремонт многоквартирных домов республики выполнен лишь на 42%. Выданные представления не возымели действий, поэтому прокуратура обратилась в суд.

- Судом удовлетворены исковые требования об обязании НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РБ» и региональный минстрой провести капитальный ремонт общего имущества в 950 многоквартирных домах, в которых ремонтные работы своевременно не выполнены. Исполнение решения суда находится на контроле, - подчеркнули в прокуратуре республики.

Фото: loon.site

Теги
капремонт

Все новости

Жительница Бурятии воссоединилась с четырьмя детьми спустя 10 лет
12.03.2026 в 10:16
Фонд капремонта Бурятии обяжут отремонтировать тысячу домов
12.03.2026 в 10:13
Парочка из Бурятии оборудовала 11 закладок с «дурью»
12.03.2026 в 09:56
Любопытство и дружба подкосили бюджет жительниц Бурятии
12.03.2026 в 09:52
В мэрии Улан-Удэ озвучили даты весенних каникул
12.03.2026 в 09:31
Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Данил Турпановые амаршалба
12.03.2026 в 09:30
Баскетболистки из Бурятии стали лучшими в ДФО
12.03.2026 в 09:22
В Бурятии посреди ночи из горящего дома эвакуировались 13 человек
12.03.2026 в 09:14
В Бурятии экс-чиновницу будут судить за взятку и превышение полномочий
12.03.2026 в 09:09
В Улан-Удэ поймали водителя-беглеца сбившего девушку
12.03.2026 в 09:03
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Жительница Бурятии воссоединилась с четырьмя детьми спустя 10 лет
Женщине помогли восстановить родительские права
12.03.2026 в 10:16
Парочка из Бурятии оборудовала 11 закладок с «дурью»
Сельчане вступили в преступную группу в сентябре 2025 года
12.03.2026 в 09:56
Любопытство и дружба подкосили бюджет жительниц Бурятии
Женщины повелись на простейшие схемы мошенников
12.03.2026 в 09:52
В мэрии Улан-Удэ озвучили даты весенних каникул
Всего отдых продлится девять дней
12.03.2026 в 09:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru