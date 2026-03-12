Жительница Бурятии воссоединилась с четырьмя детьми спустя 10 лет

Жительница Кабанского района Бурятии воссоединилась со своими четырьмя детьми спустя 10 лет. Женщина встала на путь исправления и восстановила родительские права. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Вероника Штыкина.

За эти годы старшие дети уже достигли совершеннолетия, а двое младших – 17 и 14 лет –жили под опекой в другом районе. Первые с биологической мамой в хороших отношениях, приходят в гости. Сельчанка прошла противоалкогольное лечение, нашла работу и регулярно выплачивала алименты.

«Она поддерживала связь с детьми (они сами хотели вернуться к маме). В семье родилась еще одна дочка, все живут вместе с ее отцом, который поддерживает женщину в ее стремлении вернуть всех детей домой», - рассказала омбудсмен.

Органы опеки и попечительства Кабанского района помогли многодетной матери собрать документы, составить иск и восстановиться в правах.

«Суд удовлетворил иск. И уже 4 марта, в канун дней рождения детей, семья наконец-то воссоединилась! Для всех них это стало лучшим подарком», - заключила Вероника Штыкина.