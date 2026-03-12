В Бурятии 80-летняя женщина попала под нож хирургов из-за хурмы

Хурма привела на операционный стол ещё одного жителя Бурятии. На этот раз камень в желудке (фитобезоар) после употребления вяжущего плода образовался у 80-летней женщины. Пожилая пациентка поступила в Республиканскую клиническую больницу с острой кишечной непроходимостью.

При сборе анамнеза выяснилось, что два месяца назад она полакомилась хурмой. Врачи экстренно развернули операционную. Сначала хирурги выполнили энтеротомию (разрез в стенке тонкой кишки), а затем и гастротомию (разрез в стенке желудка), чтобы удалить безоар из обоих отделов пищеварительного тракта.

Операция прошла успешно, пенсионерку выписали на 11-е сутки в удовлетворительном состоянии.

«Высокое содержание танинов в хурме, особенно при неумеренном употреблении натощак или в больших количествах, способно привести к образованию плотных комков – безоаров – в желудке и кишечнике, приводя к опасным последствиям. Пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется проявлять особую осторожность и при необходимости консультироваться с врачом», - предупредили в больнице.

Специалисты советуют:

употреблять хурму в умеренных количествах (не более одного плода в день);

избегать употребления фрукта натощак;

не сочетать хурму с приемом других продуктов, особенно богатых клетчаткой, в рамках одного приема пищи.

Ранее «Номер один» сообщал, что фитобезоар из-за хурмы образовался у молодого мужчины. Он съел три плода и запил молоком.