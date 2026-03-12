Общество 12.03.2026 в 10:32

В Бурятии 80-летняя женщина попала под нож хирургов из-за хурмы

У пенсионерки вырос камень в желудке
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии 80-летняя женщина попала под нож хирургов из-за хурмы
Фото: РКБ имени Семашко

Хурма привела на операционный стол ещё одного жителя Бурятии. На этот раз камень в желудке (фитобезоар) после употребления вяжущего плода образовался у 80-летней женщины. Пожилая пациентка поступила в Республиканскую клиническую больницу с острой кишечной непроходимостью.

При сборе анамнеза выяснилось, что два месяца назад она полакомилась хурмой. Врачи экстренно развернули операционную. Сначала хирурги выполнили энтеротомию (разрез в стенке тонкой кишки), а затем и гастротомию (разрез в стенке желудка), чтобы удалить безоар из обоих отделов пищеварительного тракта.

Операция прошла успешно, пенсионерку выписали на 11-е сутки в удовлетворительном состоянии.

«Высокое содержание танинов в хурме, особенно при неумеренном употреблении натощак или в больших количествах, способно привести к образованию плотных комков – безоаров – в желудке и кишечнике, приводя к опасным последствиям. Пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется проявлять особую осторожность и при необходимости консультироваться с врачом», - предупредили в больнице.

Специалисты советуют:

  • употреблять хурму в умеренных количествах (не более одного плода в день);

  • избегать употребления фрукта натощак;

  • не сочетать хурму с приемом других продуктов, особенно богатых клетчаткой, в рамках одного приема пищи.

Ранее «Номер один» сообщал, что фитобезоар из-за хурмы образовался у молодого мужчины. Он съел три плода и запил молоком.

Теги
хурма фитобезоар

Все новости

В Иркутске цены на проезд в маршрутках подорожают
12.03.2026 в 11:50
В Бурятии пара выпивох на ходу выбрасывали из машины бутылки
12.03.2026 в 11:48
В поселке в Бурятии пожаловались на вонючую привозную воду
12.03.2026 в 11:46
В Улан-Удэ секвестрировали благоустройство Арбата
12.03.2026 в 11:35
В Иволгинском дацане в Бурятии пройдет Ганжур хурал
12.03.2026 в 10:51
В Бурятии 80-летняя женщина попала под нож хирургов из-за хурмы
12.03.2026 в 10:32
В районе села Бурятии перевернулась иномарка
12.03.2026 в 10:32
Жительница Бурятии воссоединилась с четырьмя детьми спустя 10 лет
12.03.2026 в 10:16
Фонд капремонта Бурятии обяжут отремонтировать тысячу домов
12.03.2026 в 10:13
Парочка из Бурятии оборудовала 11 закладок с «дурью»
12.03.2026 в 09:56
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
В Иркутске цены на проезд в маршрутках подорожают
На отдельных направлениях стоимость проезда достигнет 60 рублей
12.03.2026 в 11:50
В Бурятии пара выпивох на ходу выбрасывали из машины бутылки
В полицию о них сообщили местные жители
12.03.2026 в 11:48
В поселке в Бурятии пожаловались на вонючую привозную воду
Ранее в Озерном сломалась водокачка
12.03.2026 в 11:46
В Иволгинском дацане в Бурятии пройдет Ганжур хурал
Молебен продлится три дня
12.03.2026 в 10:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru