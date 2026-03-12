Общество 12.03.2026 в 11:46

В поселке в Бурятии пожаловались на вонючую привозную воду

Ранее в Озерном сломалась водокачка
A- A+
Текст: Карина Перова
В поселке в Бурятии пожаловались на вонючую привозную воду
Фото: freepik.com

В поселке Озерный Еравнинского района Бурятии местные жители пожаловались на нехватку воды. Ранее там сломалась водокачка. Людям привозят техническую воду, однако пить ее невозможно – потребителей напрягает вонь и осадок.

«Покупаем воду с магазина, и то ее не хватает, с вахтового поселка приезжают и все раскупают. Как быть с маленьким ребёнком? Когда отремонтируют и что для этого делают?», - поинтересовался один из жителей в ТГ-канале «Еравна-инфо.24/7».

И. о. главы сельского поселения «Озёрное» Диана Налётова подтвердила, что 20 февраля на водозаборной скважине произошли технические неполадки. При предварительном осмотре выявили поломку насоса. Чтобы поднять его с глубины 75 метров, нужна техника.

«На данный момент вопрос с ремонтом решён. Помощь окажут ООО «Озерное», но в связи с плановыми ремонтными работами на производстве ремонт будет производиться с 12 марта», - прокомментировала чиновница.

Теги
вода

Все новости

В Иркутске цены на проезд в маршрутках подорожают
12.03.2026 в 11:50
В Бурятии пара выпивох на ходу выбрасывали из машины бутылки
12.03.2026 в 11:48
В поселке в Бурятии пожаловались на вонючую привозную воду
12.03.2026 в 11:46
В Улан-Удэ секвестрировали благоустройство Арбата
12.03.2026 в 11:35
В Иволгинском дацане в Бурятии пройдет Ганжур хурал
12.03.2026 в 10:51
В Бурятии 80-летняя женщина попала под нож хирургов из-за хурмы
12.03.2026 в 10:32
В районе села Бурятии перевернулась иномарка
12.03.2026 в 10:32
Жительница Бурятии воссоединилась с четырьмя детьми спустя 10 лет
12.03.2026 в 10:16
Фонд капремонта Бурятии обяжут отремонтировать тысячу домов
12.03.2026 в 10:13
Парочка из Бурятии оборудовала 11 закладок с «дурью»
12.03.2026 в 09:56
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
В Иркутске цены на проезд в маршрутках подорожают
На отдельных направлениях стоимость проезда достигнет 60 рублей
12.03.2026 в 11:50
В Бурятии пара выпивох на ходу выбрасывали из машины бутылки
В полицию о них сообщили местные жители
12.03.2026 в 11:48
В Иволгинском дацане в Бурятии пройдет Ганжур хурал
Молебен продлится три дня
12.03.2026 в 10:51
В Бурятии 80-летняя женщина попала под нож хирургов из-за хурмы
У пенсионерки вырос камень в желудке
12.03.2026 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru