В поселке в Бурятии пожаловались на вонючую привозную воду

В поселке Озерный Еравнинского района Бурятии местные жители пожаловались на нехватку воды. Ранее там сломалась водокачка. Людям привозят техническую воду, однако пить ее невозможно – потребителей напрягает вонь и осадок.

«Покупаем воду с магазина, и то ее не хватает, с вахтового поселка приезжают и все раскупают. Как быть с маленьким ребёнком? Когда отремонтируют и что для этого делают?», - поинтересовался один из жителей в ТГ-канале «Еравна-инфо.24/7».

И. о. главы сельского поселения «Озёрное» Диана Налётова подтвердила, что 20 февраля на водозаборной скважине произошли технические неполадки. При предварительном осмотре выявили поломку насоса. Чтобы поднять его с глубины 75 метров, нужна техника.

«На данный момент вопрос с ремонтом решён. Помощь окажут ООО «Озерное», но в связи с плановыми ремонтными работами на производстве ремонт будет производиться с 12 марта», - прокомментировала чиновница.