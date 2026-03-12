В Бурятии пара выпивох на ходу выбрасывали из машины бутылки

В Заиграевском районе Бурятии задержали пьяного водителя, который рассекал по дорогам с нетрезвым приятелем и пытался уйти от преследования росгвардейцев по проселочным закоулкам. О подозрительном автомобиле в полицию сообщили бдительные местные жители.

Патрулирующим росгвардейцам была передана ориентировка на машину, из которой во время движения выкидывали бутылки. Ее водитель попытался скрыться от правоохранителей, съехав на просёлочную дорогу, но благодаря слаженным действиям вскоре был остановлен и заблокирован.

- При проверке документов, подозрения подтвердились. Водитель автомобиля имел явные признаки алкогольного опьянения: резкий запах спиртного и несвязная речь. Пассажир в это время продолжал распивать алкоголь. Для дальнейшего разбирательства и прохождения медицинского освидетельствования 39-летний нарушитель был передан сотрудникам ГАИ. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в Росгвардии республики.

Фото: Росгвардия