Монголия своих не бросает

В свете войны Ирана с рядом государств и трагических событий на Ближнем Востоке, которые вызвали тревогу у многих стран мира, Монголия продемонстрировала свою ответственность и заботу о своих граждан. Правительство Монголии приняло решение организовать срочные меры по возвращению на родину своих соотечественников, оказавшихся в опасной зоне. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».Одним из ярких примеров этой инициативы стала успешная операция по эвакуации монголов из опасного региона за счёт правительства страны. При содействии правительства Объединённых Арабских Эмиратов был обеспечен безопасный рейс авиакомпании МИАТ – специальный рейс OM904, который прилетел в город Дубай. На борту вывозного рейса находилось 91 пассажира, среди которых — туристы и граждане Moнголии, оказавшиеся в зоне конфликта.Этот рейс совершил свой полёт из международного аэропорта Аль-Мактум в Дубае и благополучно приземлился в Монголии. Все граждане страны были успешно возвращены домой. Эвакуация монголов из региона — ещё одно свидетельство того, что Монголия не оставляет своих в трудную минуту.Фото: Номер один