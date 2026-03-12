Жительница Бурятии превратила квартиру в стихийный питомник

Судебные приставы Бурятии показали, в каких условиях жительница Кабанского района содержала в своей квартире сразу 14 котов. Напомним, женщина довела животных до истощения.

Долгое время пенсионерка подбирала уличных кошек и оставляла у себя. Однако она не ухаживала за найденышами должным образом. Запустила и жилище – повсюду валялся мусор и кошачьи экскременты.

От стихийного питомника страдали соседи – им приходилось терпеть не только неприятный запах, но и насекомых. В квартире этажом ниже даже появлялись подтеки продуктов гниения.

Несмотря на решение суда, хозяйка не хотела расставаться со своими питомцами.

«Судебные приставы совместно с администрацией района и управляющей компанией самостоятельно нашли приют для передержки кошек и последующего поиска новых хозяев, отловили всех животных и отвезли волонтерам. После того, как кошки были устроены в приют, в квартире была проведена санитарная обработка», - рассказали в УФССП по Бурятии.