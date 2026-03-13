Зурхай на пятницу, 13 марта

Великий день 100 тысяч дакинь.



Благоприятно: для людей года Овцы, Курицы, Лошади и Обезьяны; подносить Цогшод, проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения овец, отправляться в путь, строить, создавать новую семью, засеивать поля, совершать похоронные обряды по усопшему, торговать и собирать урожай.



Неблагоприятно: для людей Тигра и Зайца; полагаться на подчиненных, воздержаться от заключения договоров (становления друзьями) и возведения на должность, от праздников и застолий с родственниками,



Стрижка волос: к глазному давлению



Дорога: Следует воздержаться от отправления в дальние поездки и путешествия в сторону востока, другие же направления считаются благоприятными.



Фото: Номер один