Общество 13.03.2026 в 06:02

Зурхай на пятницу, 13 марта

25-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на пятницу, 13 марта
Великий день 100 тысяч дакинь.

Благоприятно: для людей года Овцы, Курицы, Лошади и Обезьяны; подносить Цогшод, проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения овец, отправляться в путь, строить, создавать новую семью, засеивать поля, совершать похоронные обряды по усопшему, торговать и собирать урожай.

Неблагоприятно: для людей Тигра и Зайца; полагаться на подчиненных, воздержаться от заключения договоров (становления друзьями) и возведения на должность, от праздников и застолий с родственниками,

Стрижка волос: к глазному давлению

Дорога: Следует воздержаться от отправления в дальние поездки и путешествия в сторону востока, другие же направления считаются благоприятными.

зурхай

с 11 по 17 марта

