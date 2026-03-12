Общество 12.03.2026 в 12:39

В Бурятии установили владельца ордена Отечественной войны, изъятого у ВСУшника

Активисты пытаются выйти на его родственников
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал «V помощь Zемлякам03»

В музее СВО в Зале Героев, который располагается в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии, уже больше полугода хранится орден Отечественной войны 2 степени. Его изъяли у ВСУшника, который хотел продать награду на «черном рынке», рассказали в ТГ-канале «V помощь Zемлякам03».

Судя по серийному номеру, это юбилейный орден 1985 года, который выдавали всем, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Региональное отделение Российского военно-исторического общества задалось целью найти хозяина или членов его семьи и вернуть реликвию от имени офицера разведчика с позывным «Ишим».

Специалисты обратились к архивистам центрального аппарата Бессмертного полка в Москве и через некоторое время поиски увенчались успехом. Награда принадлежит уроженцу села Старый Комарь Великоновосёлоского района Донецкой области Певтиеву Ивану Михайловичу (1926 г.р.).

«На момент награждения адрес проживания числился: село Днепроэнергия Великоновосёловского района. Но, к сожалению, тогда местность была под контролем ВСУ и найти родственников не имело возможности. Сейчас, когда поселок освобожден, мы ищем хоть какую-то информацию о местонахождении родственников Певтиева И.М., так как гражданское население там не проживает, весь поселок – это две разрушенные улицы. Письмо на региональное отделение РВИО в ДНР скоро будет направлено, да и военные подключили свои ресурсы», - рассказали активисты.

Следующая новость
