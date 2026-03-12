Мэр Улан-Удэ поручил усилить борьбу с гололедом

На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поднял вопрос об очистке проезжей части, пешеходных зон, лестниц и тротуаров от наледи. Он поручил Комбинату по благоустройству, управляющим компаниям и ТСЖ усилить работу: откачивать воду с улиц и обеспечить посыпку от гололеда.– Тает хорошо, вода бежит, вечером – подмерзает. Комитету городского хозяйства нужно усилить работы, чтобы людям было комфортно передвигаться, – отметил он.Игорь Шутенков поручил оперативнее отрабатывать все заявки от жителей. Отделу спутникового мониторинга комбината – усилить мониторинг ситуации на дорогах.С начала недели вакуумными машинами уже откачано более 650 кубометров воды, это около 90 вакуумных машин. На подсыпку дорог за этот срок ушло 940 тонн песка.Оставить заявку на откачку луж или посыпку дорог можно:- через чат-бот 👉 @dispmbukbu_bot- или по телефонам круглосуточной диспетчерской 38-08-38, 37-96-46.