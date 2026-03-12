Бурятстат сообщил о средних ценах на жилье в Бурятии

Бурятстат обнародовал данные выборочного обследования цен на жилье. Согласно информации ведомства, на конец 2025 года средняя цена «квадрата» общей площади проданных квартир по всем типам в Бурятии на первичном рынке составила 130 221 рубль, на вторичном – 126 163 рубля.«В IV квартале 2025 года по сравнению с III кварталом 2025 года цены на первичном рынке жилья по всем типам квартир выросли на 1,9%, на вторичном рынке – на 2,3%. Наибольший рост цен на первичном рынке произошел на квартиры улучшенного качества - на 2,3%. На вторичном рынке жилья – на квартиры среднего качества (типовые) - на 3,1%», - рассказали в Бурятстате.