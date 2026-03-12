Мусорного оператора в Забайкалье уличили в мошенничестве

Забайкалье вновь столкнулось с проблемами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В центре внимания оказалась фигура бывшего руководителя регионального мусорного оператора — Кирилла Лунёва, который был арестован по решению Читинского Центрального районного суда. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края.Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, что добавляет очередной штрих в историю коррупционных и финансовых преступлений в регионе. Обвинение основывается на фактах, изложенных следствием, и связано с действиями компании ООО «Олерон+», чей руководитель раньше руководил региональным оператором по обращению с ТКО. Согласно версии следствия, в 2020 году компания закупила контейнеры для мусора на сумму 68 миллионов рублей. Однако часть из них, а именно около половины, была продана за 32 миллиона рублей, при этом эти сделки не были должным образом отражены в официальных документах при подаче информации в региональную службу по тарифам. В результате этого региона был нанесен ущерб в виде необоснованной выплаты субсидии в размере 49 миллионов рублей из бюджета Забайкальского края.Прокурор на судебном заседании поддержал ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Он отметил, что Лунёв не признал свою вину и отказался давать показания, что усугубляет ситуацию и вызывает дополнительные опасения относительно его действий. Суд принял решение, согласно которому бывший директор был арестован и до 28 апреля 2026 года пробудет под стражей. Это решение было принято после учета всех обстоятельств дела и стадии его расследования. Следствие по данному делу находится на контроле прокуратуры региона.Фото: Номер один