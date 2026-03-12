В Монголии планируют ограничить интернет для детей

В правительстве Монголии заслушали доклад министра образования П.Наранбаяра о ходе работы над проектом закона, регулирующего участие детей в социальных сетях. В рамках обсуждения министр представил государственным чиновникам предварительные материалы и предложил внести изменения и дополнения в законопроект с учетом рекомендаций и мнений членов правительства. Об этом сообщает информационный портал «Монцамэ».После этого документ планируется представить на следующем заседании правительства и далее внести на рассмотрение в Великий Государственный Хурал. Основная цель разработки этого закона — обеспечить безопасность и защиту детей в информационной сфере. Предполагается установить возрастные ограничения для регистрации и использования социальных сетей для несовершеннолетних.Такой шаг обусловлен необходимостью уменьшения рисков, связанных с угрозами и негативными воздействиями, которые могут оказать влияние на здоровье, психическое состояние и воспитание детей. Среди причин внедрения таких ограничений — защита детей от вредоносных и разрушительных влияний, а также предотвращение возможных преступных действий, таких как кибербуллинг, распространение порнографии, вымогательство и другие формы злоупотреблений.Фото: freepik