В Бурятии продлили расследование дела о массовом отравлении магазинной едой

Накануне прокурор Бурятии Михаил Филичев и руководитель СУ СКР по РБ Евгений Лагацкий поговорили с покупателями, которые в октябре прошлого года отравились готовой едой (производства ООО «Восток»), приобретенной в магазинах сети «Николаевский».

Пострадавшие и их представители подняли вопросы, связанные с порядком и сроками расследования уголовного дела, а также с возмещением вреда, причиненного здоровью.

Евгений Лагацкий подчеркнул, что в рамках дела следователи допросили более 100 пострадавших. Было назначено более 120 судебно-медицинских экспертиз, часть из них в производстве. Поэтому срок расследования продлили до 6 месяцев.

«Прокурор республики дал поручение принять исчерпывающие меры для скорейшего завершения расследования. Особый акцент сделан на безусловном соблюдении процессуальных прав каждого потерпевшего», - заключили в надзорном органе.