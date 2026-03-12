Общество 12.03.2026 в 14:23

В Бурятии продлили расследование дела о массовом отравлении магазинной едой

Всего следователи допросили более 100 пострадавших
Текст: Карина Перова
В Бурятии продлили расследование дела о массовом отравлении магазинной едой
Фото: прокуратура Бурятии

Накануне прокурор Бурятии Михаил Филичев и руководитель СУ СКР по РБ Евгений Лагацкий поговорили с покупателями, которые в октябре прошлого года отравились готовой едой (производства ООО «Восток»), приобретенной в магазинах сети «Николаевский».

Пострадавшие и их представители подняли вопросы, связанные с порядком и сроками расследования уголовного дела, а также с возмещением вреда, причиненного здоровью.

Евгений Лагацкий подчеркнул, что в рамках дела следователи допросили более 100 пострадавших. Было назначено более 120 судебно-медицинских экспертиз, часть из них в производстве. Поэтому срок расследования продлили до 6 месяцев.

«Прокурор республики дал поручение принять исчерпывающие меры для скорейшего завершения расследования. Особый акцент сделан на безусловном соблюдении процессуальных прав каждого потерпевшего», - заключили в надзорном органе.

Теги
массовое отравление восток николаевский

ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

