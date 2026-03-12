В Бурятию прибыл блогер-миллионник Алексей Демидов

В Улан-Удэ прилетел блогер Алексей Демидов (1,2 млн подписчиков на YouTube). Гость впервые посетил Бурятию. Целью его визита стали съемки фильма для Российского футбольного союза.

Он успел пообщаться с министром спорта региона, местными футболистами и снять соответствующий контент. Алексей подчеркнул, что хотел бы снова побывать в нашей республике, но уже не по работе.

«Мне здесь очень нравится – природа, местный колорит. Надеюсь, что приеду сюда вновь – просто погулять вместе со своей семьей, чтобы получить удовольствие от местности», - прокомментировал блогер-миллионник.