Общество 12.03.2026 в 14:53
В Бурятии осудили военного, насмерть сбившего человека
Мужчина скрылся с места ДТП
Текст: Карина Перова
В Бурятии вынесли приговор военному, который 20 июня 2025 года сбил пешехода и скрылся с места ДТП. В результате наезда потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть.
Выяснилось, что у водителя не было права управления транспортными средствами.
Кяхтинский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
Тегисмертельное ДТП суд военный