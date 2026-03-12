В Бурятии осудили военного, насмерть сбившего человека

В Бурятии вынесли приговор военному, который 20 июня 2025 года сбил пешехода и скрылся с места ДТП. В результате наезда потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть.

Выяснилось, что у водителя не было права управления транспортными средствами.

Кяхтинский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.