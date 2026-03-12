10 млн рублей в Улан-Удэ пустят на преображение «Рассвета»

Культурно-досуговый центр «Рассвет» в микрорайоне Загорск г. Улан-Удэ, построенный почти 50 лет назад, в этом году преобразится. Там обновят витражные стекла здания, установленные в 1977 году.

- В этом году КДЦ «Рассвет» вошел в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Благодаря этому предстоит замена витражей трехэтажного здания, в котором проходят различные культурно-досуговые мероприятия свыше 500 детей и взрослых. Общая сумма работ составит более 10 миллионов рублей, - сообщили в минкультуры республики.

К работам приступят уже этим летом. Они будут проводиться в два этапа: с 1 июля по 15 августа 2026 года и с 1 июля по 15 августа 2027 г.

Фото: минкультуры республики