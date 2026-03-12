В Улан-Удэ подросток стащил духи за 66 тысяч рублей

В Улан-Удэ 16-летний подросток стащил из парфюмерного магазина в Советском районе две упаковки дорогостоящих духов. Сумма ущерба составила более 66 тысяч рублей. О краже в полицию сообщила 38-летняя директор торговой точки.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как юноша подошел к витрине, взял упаковки с парфюмом, поместил их в карман куртки и покинул помещение. Школьника, у которого уже есть судимость за имущественное преступление, задержали оперативники уголовного розыска.

Юноша заявил правоохранителям, что продал украденные духи случайным прохожим на одном из рынков столицы Бурятии за 20 тысяч рублей. А вырученные деньги потратил на подарки для возлюбленной. По факту кражи завели уголовное дело.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - отметили в МВД по Бурятии.