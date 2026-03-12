Общество 12.03.2026 в 15:12

В Улан-Удэ подросток стащил духи за 66 тысяч рублей

Он продал украденный парфюм и купил подарки своей девушке
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ подросток стащил духи за 66 тысяч рублей
Фото: freepik.com

В Улан-Удэ 16-летний подросток стащил из парфюмерного магазина в Советском районе две упаковки дорогостоящих духов. Сумма ущерба составила более 66 тысяч рублей. О краже в полицию сообщила 38-летняя директор торговой точки.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как юноша подошел к витрине, взял упаковки с парфюмом, поместил их в карман куртки и покинул помещение. Школьника, у которого уже есть судимость за имущественное преступление, задержали оперативники уголовного розыска.

Юноша заявил правоохранителям, что продал украденные духи случайным прохожим на одном из рынков столицы Бурятии за 20 тысяч рублей. А вырученные деньги потратил на подарки для возлюбленной. По факту кражи завели уголовное дело.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - отметили в МВД по Бурятии.

Теги
кража МВД

Все новости

«За это кто-то должен ответить»
12.03.2026 в 16:21
Житель Улан-Удэ незаконно предоставлял кров мигрантам
12.03.2026 в 16:19
Правительство Монголии получит право установки пошлин на импортируемый из России бензин
12.03.2026 в 16:13
Мэр Улан-Удэ: «За цифрами стоят живые люди»
12.03.2026 в 16:08
В Забайкалье начались первые лесные пожары
12.03.2026 в 16:00
«Мам, все будет хорошо»:18-летний парень поехал на выпускной, но во время праздника произошло несчастье
12.03.2026 в 15:48
В Улан-Удэ подросток стащил духи за 66 тысяч рублей
12.03.2026 в 15:12
Пожарные Бурятии спасли от огня котельную в Суже
12.03.2026 в 15:08
В Бурятии осудили военного, насмерть сбившего человека
12.03.2026 в 14:53
10 млн рублей в Улан-Удэ пустят на преображение «Рассвета»
12.03.2026 в 14:47
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
«За это кто-то должен ответить»
Медики по ошибке записали сибиряка в покойники
12.03.2026 в 16:21
Житель Улан-Удэ незаконно предоставлял кров мигрантам
Для этого мужчина арендовал два помещения
12.03.2026 в 16:19
Правительство Монголии получит право установки пошлин на импортируемый из России бензин
Россия на сегодня обеспечивает 95% потребности страны в нефтепродуктах
12.03.2026 в 16:13
В Бурятии осудили военного, насмерть сбившего человека
Мужчина скрылся с места ДТП
12.03.2026 в 14:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru