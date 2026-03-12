Житель Улан-Удэ незаконно предоставлял кров мигрантам

Житель Улан-Удэ предстал перед судом за организацию «хостела» для мигрантов. Мужчину признали виновным по двум статьям – в фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания (шесть фактов) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (два эпизода). Об этом сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Как установило следствие и суд, в августе 2022 и январе 2024 года горожанин арендовал в столице Бурятии два жилых помещения. После он предоставлял в них места для проживания мигрантам – за деньги.

При этом в помещениях не соблюдались меры пожарной безопасности, что представляло реальную опасность для жизни и здоровья постояльцев в случае возникновения возгораний.

«Помимо этого, в 2023-2024 годах фигурант направлял в органы миграционного контроля подложные документы в целях фиктивной постановки иностранцев на учет, чем создавал условия для их незаконного пребывания на территории Российской Федерации», - рассказали в Следкоме Бурятии.

Железнодорожный районный суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Подчеркивается, у улан-удэнца уже была судимость.