Общество 12.03.2026 в 16:21
«За это кто-то должен ответить»
Медики по ошибке записали сибиряка в покойники
Текст: КП-Новосибирск
О том, что его по ошибке записали в покойники, 63-летний пенсионер Александр Алексеев узнал в конце июня 2025 года, когда они с женой гостили у сына в Москве после рождения второго внука. Обратно собирались ехать на поезде, купили билеты. 2 июля мужчина поехал за подарками детям и обнаружил, что у него заблокированы все банковские карты, счета, учетные записи и доступ в «Госуслуги».
- На следующий день я обратился в банк, где мне сказали: «Человек под вашими данными умер». Мы были в шоке, я постарался объяснить, что это какая-то ошибка. Вечером мы сели на поезд до Омска, по приезду я обратился в МВД. Полицейские направили меня в органы ЗАГС, где выписали свидетельство о смерти. Там стало понятно, в какие больницы поступал мой «двойник». В этом же ЗАГСе меня спросили: «Почему вы пришли к нам, если вы умерли? Пусть приходят ваши родные и близкие». Я им показал свой паспорт и сказал, что не умирал, что это другой человек, - рассказал КП-Новосибирск Александр Алексеев.
Александр выяснил, что его заочно признали умершим в морге местной медсанчасти. Оказалось, что пока пенсионер гостил в Москве у сына, в одну из омских больниц на скорой поступил пациент. Он назвал себя Алексеевым Александром Алексеевичем. Документов при нем не было, на вопросы внятно ответить не мог. Врачи, со слов Александра, не стали ничего перепроверять — по ошибке взяли данные из базы медицинского страхования на настоящего Александра Алексеева, оформили медкарту. Через сутки незнакомца с острой сосудистой патологией перевели в медсанчасть, где через 5 дней он скончался от инфаркта. Две недели в морге ждали его родственников, не дождались.
- 28 июня, пока я был в Москве, медработник со справкой о смерти обратился в омский ЗАГС и передал данные. Ему выдали свидетельство о моей смерти, после чего тело из морга передали в бюро ритуальных услуг для захоронения. А меня — живого — официально признали умершим. За тем неизвестным мужчиной не пришел никто из родных, его похоронили под моим именем, - объяснил Александр.
Сибиряк остался без денег, не мог получать пенсию и даже попасть на операцию в кардиологию. Супруги вынужденно жили на пенсию жены, экономили на всем. Бесплатные лекарства в больницах, как говорит Александр, ему тоже не выдавали, приходилось покупать самим. Пенсионер ходил по инстанциям, собирал документы, а в конце июля передал все материалы в прокуратуру. Суд длился более полугода, и в конце концов признал бюрократическую ошибку и «воскресил» Александра.
А параллельно все это время пенсионер ждал необходимой операции.
- Я уже пережил три операции на сердце и ждал шанса попасть на четвертую в Новосибирск. Но из-за бюрократической ошибки и долгих судебных разбирательств я терял драгоценное время, не говоря уже про здоровье и нервы. Не мог даже сдать анализы. К счастью, кардиохирурги пошли навстречу и сохранили квоту, четыре раза переносили даты операции. 13 января решение Омского суда вступило в законную силу, после чего 25 февраля я прибыл на госпитализацию в клинику Мешалкина по квоте от Ямало-Ненецкого автономного округа, - рассказал КП-Новосибирск Александр Алексеев.
Операция на сердце длилась около двух часов. Кардиохирург Алексей Филиппенко с командой справились с задачей по восстановлению ритмов сердца. В ходе лечения у Александра Алексеевича выявили еще одну патологию, связанную с аритмией. После чего записали на дополнительную операцию, после которой может потребоваться установка кардиостимулятора. Пенсионер благодарен завотделением Виталию Шабанову и всему коллективу врачей.
- Большая благодарность врачам клиники Мешалкина, буду рад вернуться в Новосибирск ради очередной операции. Огромное спасибо моим родным и друзьям, которые поддерживали меня. Для всех нас это большой стресс, ошибки можно было бы избежать, если бы медики изначально связались с моими родственниками, указанными в согласии на обработку персональных данных! Более полугода мы жили в стрессе, промедление с лечением негативно повлияло на мое здоровье, - рассказал Александр Алексеевич. – Сейчас мечтаю победить недуг, восстановить здоровье, вернуться к тренировкам, чаще ездить к детям и внукам. И намереваюсь подать иск к тем, кто лишил меня всех прав и записал в умершие – за это должен кто-то ответить.
