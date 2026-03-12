Общество 12.03.2026 в 17:00

На Ольхоне снесут мост

«Заповедное  Прибайкалье» построило  его с нарушениями
Текст: Иван Иванов
Ольхонский районный суд Иркутской области обязал ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» демонтировать незаконно установленные мосты на мысе Саган-Хушун на острове Ольхон. В соответствии с материалами, опубликованными объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции Иркутской области, суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению прокурора, который выступил с требованием защиты объекта культурного наследия «Городище «Саган-Хушун».

Основанием для обращения в суд стали результаты проверки, выявившей грубые нарушения законодательства при выполнении строительных земляных работ на археологическом объекте. Сообщается, что в июле 2024 года ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» установило самовольно, без согласования со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, подвесные мосты на мысе Саган-Хушун. Такие действия нанесли ущерб почвенному покрову и скальным породам, угрожая сохранности древнего городища.

Работы, проведённые без утвержденного проекта по обеспечению сохранности памятника, также привели к разрушению растительности и уплотнению почвы из-за хаотичного перемещения туристов и транспорта по территории, превышающей 500 квадратных метров. В связи с этим суд постановил, что в течение трех месяцев с момента вступления решения в силу необходимо разработать и согласовать с профильным ведомством проект, направленный на обеспечение сохранности объекта археологического наследия. Кроме того, в течение шести месяцев должна быть выполнена демонтаж незаконных мостов в строгом соответствии с согласованным проектом.

Решение суда вступило в силу 10 марта 2026 года. Приказ направлен на восстановление нарушенной сохранности древнего памятника и предотвращение дальнейших повреждений на объекте.

Фото: loon.site

