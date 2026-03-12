Житель Бурятии сломал женщине палец ковшом

В Закаменском районе Бурятии мужчина сломал женщине палец металлическим ковшом. Он дважды ударил пострадавшую. Также сельчанка получила ссадины и кровоподтеки.

За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью мужчина оказался на скамье подсудимых. Его признали виновным.

«С учетом данных о личности подсудимого, раскаяния в содеянном, смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», - говорится в материалах дела.