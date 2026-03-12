Общество 12.03.2026 в 16:48
Житель Бурятии сломал женщине палец ковшом
За это мужчина отделался «условкой»
Текст: Карина Перова
В Закаменском районе Бурятии мужчина сломал женщине палец металлическим ковшом. Он дважды ударил пострадавшую. Также сельчанка получила ссадины и кровоподтеки.
За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью мужчина оказался на скамье подсудимых. Его признали виновным.
«С учетом данных о личности подсудимого, раскаяния в содеянном, смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», - говорится в материалах дела.